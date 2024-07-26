В Ростове на ремонт улицы Таганрогской выделено более 113 млн рублей

На ремонт улицы Таганрогской на участке от ул. Малиновского до пер. Авиамоторного выделено более 113 млн руб., основная часть – из областного бюджета. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в ходе личного приема граждан, передает пресс-служба администрации города.

Протяженность участка составляет около 4 км. Во время работ будут заменены асфальт на проезжей части площадью 64 300 кв. м. и бортовой камень. К ремонту приступят 5 августа, а завершат в сентябре.

В ходе приема граждан Алексей Логвиненко также сообщил, что в рамках программы по развитию городской сети уличного освещения уже заложены расходы на создание освещения на улице Петренко от ул. Сосновой до ул. 1-ой Сувенирной. в Суворовском микрорайоне: здесь будет установлено 62 опоры и 65 светильников. Подключить новую линию планируется до конца 2024 года.

Также в связи с обращением об организации нерегулируемого пешеходного перехода по адресу ул. Филимоновская, 93/152 Алексей Логвиненко пообещал, что к 1 сентября на данном участке будут установлены необходимые знаки и нанесена разметка.

Ева Китаева