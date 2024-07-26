Ростовская область заняла шестое место по объему выдачи товарных кредитов в июне

По итогам июня 2024 года донской регион занял шестое место в России по объему выданных POS-кредитов (заем, который можно получить в торговых точках без визита в банк). Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

За месяц в Ростовской области было выдано 10, 92 тыс. таких кредитов, со средним сроком 23 месяца, их общий объем составил 813 млн руб. Средняя сумма такого кредитования – 74 тыс. руб.

При этом по сравнению с маем текущего года, в регионе количество таких кредитов сократилось на 2% (тогда было выдано 11,11 тыс.), а объем, наоборот, увеличился на 2%, составив 799 млн руб. Средняя сумма POS-кредита в мае – 72 тыс. руб. Средний срок не изменился.

В тройку лидеров регионов по объему выдач товарных кредитов в июне вошли: Москва – 25,54 тыс. кредитов на 2,58 млрд руб., Московская область – 21,32 тыс. кредитов на 1,9 млрд руб. и Краснодарский край – 16,87 тыс. кредитов на 1,3 млрд. руб.

В целом за первые шесть месяцев 2024 года россияне оформили 2,59 млн POS-кредитов на 190,68 млрд рублей. По сравнению со вторым полугодием прошлого года количество выдач уменьшилось на 26%, объем – на 17%.

Анастасия Казуков