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Над территорией Ростовской области ночью уничтожено четыре беспилотника

За прошедшую ночь над Ростовской областью средствами ПВО было уничтожено четыре украинских БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В результате падения обломков беспилотников в селе Несветай были повреждены частные дома, а также произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, для оценки нанесенного ущерба выехали представители поселковой и районной администрации. Пострадавшим будет оказана помощь в восстановлении имущества.

Ева Китаева

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