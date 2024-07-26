Над территорией Ростовской области ночью уничтожено четыре беспилотника

За прошедшую ночь над Ростовской областью средствами ПВО было уничтожено четыре украинских БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В результате падения обломков беспилотников в селе Несветай были повреждены частные дома, а также произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, для оценки нанесенного ущерба выехали представители поселковой и районной администрации. Пострадавшим будет оказана помощь в восстановлении имущества.

Ева Китаева