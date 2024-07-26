Стивидорные компании ограничили накопление грузов в порту Кавказ

Компании «Верп», МГТ «Кавказ» и «Югнефтехимтранзит», занимающиеся перевалкой грузов в порту Кавказ, прекратили накопление ГСМ и химических продуктов на объектах транспортной инфраструктуры, загрузка судов осуществляется по остаточному принципу либо количеством судовой партии, сообщает управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Данные меры приняты для обеспечения безопасности на объектах порта.

Внесение изменений в режим работы стивидорных компаний в порту Кавказ принято в ходе мероприятий по недопущению незаконного перемещения и использования опасных грузов, в том числе радиоактивных, химических и биологически активных материалов.

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю просит сообщать о фактах нарушения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности грузов, а также о возможной подготовке несанкционированного доступа к критически важным объектам промышленности, говорится в сообщении ведомства.

Анна Перова, Краснодар