В Ярославле продадут еще одно историческое здание за рубль

В Ярославле на конкурсе продадут объект культурного наследия «Дом жилой Д.О. Мартынова, Серебренниковых, С.Х. Княжниной», 1787 года, расположенный по адресу Салтыкова-Щедрина,9. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салтыкова-Щедрина,9

Фото: Google-карты Салтыкова-Щедрина,9

Фото: Google-карты

В постановлении указывается, что здание находится в неудовлетворительном состоянии. По результатам осмотра видно, что есть деформации фундамента осадочного характера, трещины в стенах и следы от пожара, имеются утраты фасадной краски. Общая площадь двухэтажного дома 412,8 кв.м.

Начальная цена объекта определена в 1 руб. Новый собственник должен будет выполнять требования по содержанию объекта культурного наследия и предпринимать меры для его сохранения. Он же не должен допустить ухудшения состояния территории исторического здания. На владельца возлагается обязанность по разработке проекта ремонта и выполнению этих работ.

Алла Чижова