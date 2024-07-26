Подачу воды восстановят для двух районов Сочи во второй половине дня

В Сочи во второй половине дня восстановят подачу воды на территории, где ранее опустошили водоводы. Временные изменения произошли из-за работ на улице Пластунская, где ранее обнаружили прорыв. На это время для жителей пострадавших районов организовали подвоз воды, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» в своем Telegram-канале.

Необходимые работы на магистральном водоводе, который снабжает Центральный и Хостинский районы города, завершили сегодня, 26 июля, в 05:00, после чего началось постепенное наполнение системы. Чтобы избежать гидроударов, процесс осуществляется в щадящем режиме. Из-за этого в некоторых районах водоснабжение восстановится только во второй половине дня.

Мария Удовик

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