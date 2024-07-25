Ростовская компания НАИС увеличила отгрузку продукции на 30% в 2024 году

Донской производитель весоизмерительного оборудования ООО «Новые автоматизированные измерительные системы» (НАИС) увеличил отгрузку товаров на 30% за первые шесть месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства ростовской области.

По словам заместителя губернатора региона Игоря Сорокина, предприятие смогло заменить импортные аналоги на отечественном рынке. Компания является одной из системообразующих в российской экономики и активно использует региональные меры поддержки. Сейчас предприятие занимается разработкой и интеграцией программного обеспечения с применением искусственного интеллекта. ИИ позволит отслеживать метрологическое состояние весоизмерительной техники, а также прогнозировать о возможные неисправности, связанных с воздействием внешних и технических факторов. По словам учредителя компании Вячеслава Морозова, эти технологии сократят расходы на контроль и сервисное обслуживание весов предприятий, работающих в различных отраслях.

По данным kartoteka.ru, ООО «Новые автоматизированные измерительные системы» зарегистрировано в Ростове в 1998 году. Учредителем и генеральным директором является Вячеслав Морозов. Компания занимается производством, торговлей и перевозкой точных весов для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. По итогам 2022 года выручка компании составила более 460 млн руб., чистая прибыль – 38,3 млн руб. Сведения за 2023 год не указаны.

Ева Китаева