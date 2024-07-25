Пассажирам СКЖД вернули более 1,1 тысячи забытых ими вещей за полгода

За январь-июнь текущего года пассажирам Северо-Кавказской железной дороги вернули 1173 предметов, которые они оставили в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Оставленные предметы возвращаются с помощью сервиса поиска забытых вещей на вокзальных комплексах СКЖД. Так, по информации пресс-службы, чаще всего пассажиры забывали сумки и пакеты с вещами, мобильные телефоны и аксессуары к ним в виде наушников или зарядных устройства, а также головные уборы, очки, зонты. А среди необычных вещей, найденных в вагонах поездов – праздничный торт, маскарадная маска, кипа (еврейский головной убор для мужчин) и барабан.

В СКЖД уточнили, что для поиска потерянных предметов, который занимает около 30 дней с момента совершения поездки, пассажиры заполняют электронную заявку.

Анастасия Казуков