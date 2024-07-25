Релокантам добавили сроки

Краснодарский крайсуд оставил без изменений приговор учредителям строительной компании «Родина» Владимиру и Александру Холоднякам, которые признаны виновными в присвоении средств дольщиков на сумму 79 млн руб. Нынешний приговор братьям Холоднякам – второй по счету — в 2021 году каждого из них приговорили к восьми годам колонии за хищение 530 млн руб. С учетом первого приговора Владимир Холодняк осужден на 11 лет лишения свободы, его брат – на 10 лет. Братьев судили заочно, так как оба живут в США.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Исаев Фото: Олег Исаев

Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов учредителя ООО «Строительная компания (СК) "Родина"» Владимира Холодняка, которые просили отменить обвинительный приговор Прикубанского райсуда Краснодара от 27 июля прошлого года. Защита второго подсудимого Александра Холодняка также оспаривала приговор, но отозвала апелляционную жалобу до начала слушания. Таким образом, судебный акт вступил в силу, материалы процесса размещены в информационной системе «Правосудие».

Как следует из приговора братьям Холоднякам, принадлежавшая им строительная компания «Родина» с 2010 года активно рекламировала возводимое жилье в Краснодаре. Цена недвижимости у СК «Родина» была несколько ниже сложившейся на тот момент рыночной цены. Гражданам предлагали оплатить всю сумму по сделке и заключить с застройщиком предварительные договоры купли–продажи, договоры инвестирования или соглашения о намерениях.

При этом, как выяснилось впоследствии, застройщик не имел возможности получить разрешение на возведение многоквартирных домов, так как участки под объектами «Родины» предназначались для индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, ресурсоснабжающие организации не согласовывали новые мощности для объектов «Родины».

В 2012 году работы на площадках «Родины» остановились, руководство застройщика объяснило покупателям жилья, что вся техника и рабочие якобы направлены на ликвидацию последствий наводнения в Крымске. Однако на самом деле в этот период власти Краснодара начали масштабные проверки соблюдения застройщиками градостроительных норм. В итоге суды вынесли несколько решений о запрете достройки объектов «Родины», а в отношении братьев Холодняков в 2014 году началось расследование, оба предпринимателя скрылись, сейчас они живут в США.

В марте 2021 года Прикубанский райсуд Краснодара заочно признал Александра и Владимира Холодняков виновными в особо крупном мошенничестве и приговорил каждого к восьми годам колонии. Этот приговор не был обжалован и сразу вступил в силу, судебный акт не опубликован. Единственная известная подробность, которую тогда сообщила прокуратура – ущерб дольщикам составил 530 млн руб.

Второе уголовное дело тот же суд начал слушать в феврале 2021 года, обвинение настаивало на том, что братья Холодняки заведомо не намеревались выполнять обязательства перед дольщиками на сумму 79 млн руб.

Кроме того, Владимира Холодняка обвинили в легализации доходов, полученных преступным путем. Защитники подсудимых просили оправдать их, утверждая, что застройщики не обманывали дольщиков, а честно сообщали им о рисках покупки квартир в строящихся без разрешения домах.

Приговором суда братья Холодняки были признаны виновными. С учетом приговора 2021 года Владимиру Холодняку назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, Александру – 10 лет.

Исполнение наказания отложено до задержания осужденных, которые находятся в международном розыске.

СК «Родина» была признана несостоятельной в 2015 году, процедура банкротства завершена в июне 2023 года, компания была ликвидирована. Всего в Краснодаре насчитывалось 10 проблемных объектов «Родины», договоры с которой заключили 2 тыс. семей. Часть объектов была узаконена и достроена другими компаниями, остальные покупатели получили компенсации из Фонда защиты дольщиков.

Анна Перова, Краснодар