В Москве начались гастроли Ростовского музыкального театра

В столице России начались гастроли Ростовского музыкального театра, приуроченные к его 25-летию. Вчера, 24 июля, на Исторической сцене Большого театра страны донские артисты представили зрителям оперу «Турандот» Дж. Пуччини. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

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В гастролях участвует более 300 артистов вокальной и балетной труппы, оркестра, хора. 26 июля московские зрители оценят оперетту И.Кальмана «Сильва», а 27 и 28 июля – балет С.Прокофьева «Золушка».

В Москве на главной сцене России артисты Ростовского музыкального театра выступают уже в третий раз. Первые гастроли состоялись в 2015 году.

Анастасия Казуков