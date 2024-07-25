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ТЕХНОНИКОЛЬ планирует построить производство утеплителей в Ростовской области к 2026 году

В Красном Сулине корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ планирует начать строительство комплекса по выпуску теплоизоляции из каменной ваты и экструзионного пенополистирола. Запуск производства намечен на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

По информации генерального директора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игоря Буракова, планируется построить 20 тыс. кв. м. производственных и складских помещений, электростанцию и другие объекты. Инвестиции в проект составят 7,5 млрд руб.

Подготовительные работы к строительству в Красном Сулине начнутся в начале 2025 года. В настоящее время проектируется будущее производство, контрактуется необходимое оборудование, а также создается цифровая модель производственного комплекса.

Ева Китаева

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