На Дону перед судом предстанет адвокат по делу о мошенничестве

Следователи в Аксайском районе Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката. Он обвиняется в мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщило СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, адвокат незаконно получил от гражданина 3 млн руб., пообещав за эту сумму решить вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении его родственника, который подозревался в незаконном обороте наркотиков. Однако адвокат распорядился деньгами по собственному усмотрению.

Имя адвоката СУ СКР не уточнило. По информации источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, обвиняемым является Дмитрий Сидоров. На сайте адвокатской палаты Ростовской области указано, что в настоящее время его статус прекращен.

Анастасия Казуков