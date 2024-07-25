В Ростове ликвидирован пожар в бизнес-центре «Риверсайт-Дон»

Пожар в бизнес-центре «Риверсайт-Дон» на улице Береговая, 8 в Ростове локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Пожар в бизнес-центре произошел из-за короткого замыкания в серверной на 12 этаже здания. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал о пожаре в жилом комплексе «Белый ангел» по адресу Береговая, 6. Причиной пожара 14 июля на 24 этаже стал оставленный на зарядку гироскутер.

Ева Китаева