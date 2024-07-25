Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове ликвидирован пожар в бизнес-центре «Риверсайт-Дон»

Пожар в бизнес-центре «Риверсайт-Дон» на улице Береговая, 8 в Ростове локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Пожар в бизнес-центре произошел из-за короткого замыкания в серверной на 12 этаже здания. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал о пожаре в жилом комплексе «Белый ангел» по адресу Береговая, 6. Причиной пожара 14 июля на 24 этаже стал оставленный на зарядку гироскутер.

Ева Китаева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...