В Ростове обнаружена контрафактная табачная продукция на 3 млн рублей

Во время таможенного осмотра одной из торговых точек в донской столице у предпринимателя обнаружили контрафактную табачную продукцию стоимостью 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления Ростовской таможни.

В ведомстве уточнили, что было выявлено около 4,2 тыс. пачек сигарет, у которых отсутствовали акцизные марки РФ или они были поддельными. Кроме того, таможенники нашли более 1 тыс. электронных систем доставки никотина со сменными картриджами без акцизных марок и маркировки Data Matrix, а также около 3 тыс. банок СНЮС. У предпринимателя отсутствовали товаросопроводительные документы.

Сотрудники МВД изъяли всю незаконную табачную продукцию из торгового оборота. В настоящее проводятся проверочные мероприятия.

Анастасия Казуков