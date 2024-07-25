В Ростовской области расходы и доходы регионального бюджета увеличили на 6 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания области на заседании в четверг проголосовали за увеличение доходов и расходов Ростовской области на 6 млрд руб. об этом сообщает пресс-служба губернатора.

По словам заместителя губернатора – министра финансов Лилии Федотовой, доходы бюджета увеличены за счет налоговых и неналоговых поступлений и дополнительных целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Дополнительные средства будут направлены на финансирование приоритетных направлений социальной и экономической политики.

После принятия поправок параметры областного бюджета на 2024 год составляют: по доходам – 337 млрд руб., по расходам – 360,4 млрд руб. Консолидированный бюджет Ростовской области в 2024 году – 400 млрд руб., по расходам – 433 млрд руб.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал о расходах бюджета области. Так, на лекарственное обеспечение планируется выделить 7,5 млрд руб. Около 1,2 млрд руб. будут направлены на обеспечение горячим питанием школьников на ближайшие года. Более 2,8 млрд руб. предусмотрено на предоставление жилья детям-сиротам. Дополнительно учтено 262 млн руб. на переселение граждан из аварийных домов. Также на газификацию домовладений выделено более 100 млн руб. Всего в сфере ЖКХ на 2024 год увеличены расходы более чем на 1,1 млрд руб.

Ева Китаева