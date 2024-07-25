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Донские правоохранители начнут проверку по факту повреждения икон подростками

По факту повреждения икон подростками в Азовском районе будет проведена проверка правоохранительными органами региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В сети интернет вызвало резонанс видео, на котором подростки повреждают и поджигают иконы. По данным СМИ, видео было выложено в закрытой группе, после чего кто-то опубликовал его в открытой группе в одной из соцсетей.

Сотрудниками полиции уже установлены личности участников инцидента. В ходе дальнейшей проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

Ева Китаева

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