Подозреваемого в мошенничестве нумизмата осудят в Сочи

В Сочи будут судить подозреваемого в мошенничестве нумизмата. Фигурант обманул семерых коллекционеров на 260 тыс. руб., заявили в пресс-службе УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 30-летний сочинец размещал на сайтах бесплатных объявлений информацию о продаже редких монет, которых у него не было. Оплату подозреваемый просил переводить ему на карту, но после получения денег переставал выходить на связь и блокировал переписку с покупателями, заявили в полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело направлено в суд.

В полиции напомнили гражданам о необходимости быть внимательными при покупках в сети. В УВД Сочи призвали не переводить деньги, не удостоверившись в добропорядочности продавца. Рекомендуют также не сообщать данные своей банковской карты неизвестным.

Вячеслав Рыжков

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