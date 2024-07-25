Ростовская АЭС ввела в работу энергоблок №3 и отключила энергоблок №2 для ремонта

Ростовская атомная электростанция ввела в работу энергоблок №3 после планово-предупредительного ремонта и вывела из сети энергоблок №2 для проведения капремонта. Об этом сообщает управление коммуникаций Ростовской АЭС.

Отмечается, что плановый ремонт на энергоблоке №3 выполнен с опережением срока. Он был начат 22 июня и завершился на 1,5 суток ранее установленного срока. 23 июля в 17:00 энергоблок №3 был включен в сеть и выведен на номинальный уровень мощности.

Вчера, 24 июля, энергоблок №2 в соответствии с заявкой был отключен от сети для проведения планового капремонта. В рамках работ будет выполнен ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива из активной зоны, основного оборудования реакторной установки, цилиндра высокого давления турбоагрегата, генератора с выводом ротора и основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности.

Радиационный фон в районе АЭС находится в норме.

Ева Китаева