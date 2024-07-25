Корреспондент «Коммерсантъ-Юг» победила в конкурсе публикаций о военном следствии

Главное военное следственное управление СК Российской Федерации наградило корреспондента газеты «Коммерсантъ» («Коммерсантъ-Юг России») Анну Перову дипломом за победу во всероссийском конкурсе публикаций о работе военного следствия.

Журналист издания «Коммерсантъ-Юг России» заняла первое место в номинации «Лучшая работа по освещению следственно-криминалистической деятельности военных следственных органов СК РФ». В творческом конкурсе Главного военного следственного управления СК России участвовали региональные средства массовой информации из различных субъектов федерации.

Нынешняя награда «Коммерсантъ-Юг России» – уже вторая победа в ведомственном конкурсе военного следствия. В 2023 году Анна Перова была отмечена дипломом в номинации «Неординарный подход к освещению деятельности военных следственных органов».

Сергей Иванов