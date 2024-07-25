Перевозки грузов со станций СКЖД в южые порты выросли на 6,5%

С января по июнь 2024 года перевозки грузов со станций Северо-Кавказской железной дороги в порты Азово-Черноморского бассейна выросли на 6,5%. За это время было направлено более 11,3 млн т экспортных грузов, сообщает пресс-служба СКЖД.

В основном перевозились нефть и нефтепродукты (67,3% от общего объема нагрузки), зерно (14%) и минеральные удобрения (8,5%).

Наиболее высокий рост грузопотока зафиксирован в направлении припортовых станций Новороссийск (+19,6%) и Грушевой (+28,7%). Это связано с увеличением экспортных перевозок нефтеналивных грузов.

Отмечается, что в настоящее время на СКЖД продолжается реализация крупного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры, ведущей к портам юга страны.

Анастасия Казуков