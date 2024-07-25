ВТБ профинансировал горнопромышленное предприятие «Донской камень» на 2 млрд рублей

Ростовское предприятие по добыче и переработке ископаемых ГПВ «Донской камень» получило 2 млрд руб. сроком на три года от банка ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Деньги будут направлены на организацию своевременной логистики по отгрузке ископаемых и на приобретение новых карьеров.

По словам генерального директора ООО «УК Донской камень» Дмитрия Короткова, к концу года в планах компании увеличить объем выручки на 30%.

ГВП «Донской камень» с 2006 года занимается разработкой Федоровского месторождения песчаников. Компания является крупнейшим производителем щебня в Южном федеральном округе.

Ева Китаева