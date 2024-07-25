Бастрыкин поручил повторно возбудить дело об избиении инвалида и его матери в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения инвалида и его пожилой матери в Ростове. Об этом сообщает Информационный центр СКР в своем Telegram-канале.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в марте 2024 года. Тогда группа уроженцев Азербайджана, которые жили по соседству с 71-летней пенсионеркой, беспричинно избили ее и сына женщины – инвалида. В результате пострадавшую госпитализировали, а мужчине причинили телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако заместитель прокурора Первомайского района Ростова Александр Стрельченко передал его для дальнейшего расследования в органы внутренних дел. В настоящее время виновные не привлечены к ответственности не привлечены, задержан только один фигурант. В связи с этим родственница пострадавших обратилась к главе СК России.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Казуков