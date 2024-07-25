Ростов занял второе место в рейтинге по числу жилых дореволюционных домов

Ростов занял второе место среди российских миллионников по числу дореволюционных зданий, в которых можно приобрести квартиру. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

В городе сохранилось около 2 тыс. жилых зданий, построенных до 1917 года. Дома находятся преимущественно в историческом центре города. Цены на квартиры в дореволюционных домах начинаются от 40 тыс. руб. за кв. м.

Самое дорогое жилье находится в здании, построенном до 1917 года на ул. Большая Садовая и стоит 35 млн руб. (175 тыс. руб. за кв. м.).

Первое место в рейтинге по числу жилых дореволюционных домов среди крупных городов России занимает Санкт-Петербург. Здесь сохранилось около 6 тыс. зданий, построенных до 1917 года и пригодных для проживания. Цена на квадратный метр в квартире в дореволюционном доме начинается от 100 тыс. руб.

На третьем месте рейтинга находится Самара. В городе сохранилось более 1 тыс. жилых дореволюционных домов. На четвертом месте располагается Москва. Несмотря на более 1 тыс. жилых исторических зданий, их доля в жилом фонде города составляет менее 4%.

Меньше всего жилых дореволюционных зданий сохранилось в Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске – 28, 39 и 41 соответственно.

Ева Китаева