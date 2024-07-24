На Кубани составлено три тысячи штрафов за стихийную торговлю

С начала текущего года в Краснодарском крае составлено 3 тыс. 114 протоколов за незаконную торговлю, сообщает пресс-служба администрации региона. С мая на Кубани провели около 10 тыс. рейдов по выявлению незаконных точек торговли.

Отмечается, что продукция, реализуемая на стихийных рынках небезопасна для здоровья человека, потому что чаще всего на таких точках продажи осуществляются в антисанитарных условиях и без документов, подтверждающих качество.

В настоящее время в Краснодарском крае действуют более 1 тыс. рынков и ярмарок на 50 тыс. торговых мест. Часть из них предоставляется бесплатно. За стихийную торговлю граждан могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. руб., должностных лиц – до 20 тыс., а для организаций предусмотрен штраф до 50 тыс. руб.

Анастасия Казуков