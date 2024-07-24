На Кубани аптечная сеть закрыта за продажу поддельных психотропных лекарств

В Краснодарском крае закрыты более сорока аптечных пунктов, в которых в продаже находились фальсифицированные психотропные лекарственные препараты, сообщают пресс-службы следственного управления СКР и краевой прокуратуры. По предварительным данным, в результате преступной деятельности организаторов аптечной сети после употребления поддельных лекарств скончались четверо несовершеннолетних.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники краевого УФСБ России. Проверка аптечной сети началась после получения краевой прокуратурой информации об участившихся случаях поступления в больницы несовершеннолетних, в том числе в тяжелом состоянии, в результате токсического действия психоактивных веществ.

Правоохранительные органы полагают, что организаторами преступной деятельности являются братья Петр и Андрей Османовы, которые в 2023 году создали организованную группу с целью распространения на Кубани фальсифицированных лекарственных препаратов. Злоумышленники арендовали нежилые помещения, которые оборудовали под видом аптек. Отпуск препаратов осуществлялся без рецептов лицами, не имеющими фармацевтического образования.

Незаконная реализация лекарственных препаратов происходила на территории Армавира, Белореченска, Кропоткина, Курганинска, Тихорецка, Усть-Лабинска, Лабинска, больше всего аптек было в Краснодаре – 19 торговых точек, все они находились в шаговой доступности от образовательных организаций. В ходе обысков в сети аптек изъято более 6 тыс. блистеров, содержащих более 60 тыс. капсул.

Предполагаемые организаторы незаконного бизнеса братья Османовы, а также управляющая сетью Кристина Луценко скрылись, в связи с чем объявлены в розыск.

Анна Перова, Краснодар