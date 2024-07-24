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Четыре компании Ростова лишились лицензий на управление домами

Госжилинспекция Ростовской области прекратила действия лицензий по управлению многоквартирными домами у четырех организаций, зарегистрированных в донской столице. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Уточняется, что лицензии лишились организации: ООО УК «Жилищный кооператив», ООО УК «Муза», ООО УК «Гефест», ООО УК «Небоскреб». Это произошло из-за того, что срок действия лицензий не был продлен.

Собственникам помещений порекомендовали выбрать другую управляющую организацию или иные способы управления.

Анастасия Казуков

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