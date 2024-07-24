В Сочи завершают строительство дома для переселения граждан из аварийного жилья

На улице Тимирязева в Сочи достраивают новый дом для переселения граждан из аварийного жилья. Готовность объекта составляет 84%, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Строительную площадку объекта посетил глава Сочи Андрей Прошунин. Он рассказал, что в 2024 году в городе из аварийного жилья переселят 1 тыс. горожан. Еще 6,5 тыс. жителей курорта стоят в очереди на получение нового жилья. Мэр напомнил, что готов еще один дом для переселения на улице Тормахова.

На улице Тимирязева сейчас работают более 150 человек. Рабочие заканчивают фасадные и внутренние отделочные работы, монтируют инженерные сети. Дом состоит из двух секций, где в общей сложности расположено 323 квартиры. Жители получат новые помещения с чистовой отделкой.

Прилегающую к дому территорию благоустроят. Здесь построят парковку, детский игровой комплекс. Сдадут дом осенью.

Вячеслав Рыжков

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