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Коммерсантъ FM
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Бренд Sokolov исследовал клиентские предпочтения у представителей разных поколений

Ювелирная компания Sokolov, лидер российского рынка по объему производимой продукции, провела исследование среди россиян касательно их покупательских предпочтений. В нем приняли участие респонденты разного возраста: представители поколения X, родившиеся в период с 1965 по 1980 год, миллениалы (1981–1996 годы рождения) и зумеры, появившиеся на свет в 2000 году и позже.

Фото: Sokolov

Фото: Sokolov

Зумеры выбирают украшения в зависимости от образа бренда, миллениалы основываются на рекламных кампаниях, а россияне поколения Х доверяют только своим предпочтениям. Самым важным для зумеров при выборе бренда украшений оказалось позиционирование компании (60% мужчин и 35% девушек), а также отношение к клиенту (16% девушек и 15% мужчин). Только 7% респондентов и 3% респонденток волнует уровень популярности бренда.

А вот для миллениалов наиболее важными оказались иные факторы: 22% обращают внимание на рекламные кампании, а 20% смотрят на амбассадоров бренда. Россияне поколения Х и вовсе выбирают украшения, не обращая внимания на саму компанию, основываясь только на личных предпочтениях (32% женщин и 36% мужчин).

Оказалось, что сильное влияние на выбор украшений для зумеров оказывают социальные сети: 43% девушек купили бы украшение, рекламируемое инфлюенсером в сети. Аналогичным образом поступит половина мужчин, а еще 23% — если блогер является экспертом в ювелирных украшениях.

Примерно такая же ситуация и среди миллениалов: 50% женщин и 40% мужчин готовы купить украшение по рекомендации инфлюенсера. А вот поколению Х социальные сети откликаются меньше всех — только 24% респондентов готовы последовать советам блогера при покупке.

Фото: Sokolov

Фото: Sokolov

Что касается стиля, то россияне всех поколений не любят слишком яркие украшения: 93% зумеров, 45% миллениалов и 27% людей поколения Х. Также каждый десятый россиянин моложе 27 лет не наденет изделие, которое считает антитрендом. 8% молодежи не выбирают изделия с камнями или другими вставками, среди миллениалов таких практически треть (29%). Еще 5% зумеров не любят слишком дорогие украшения, а 9% россиян от 44 до 59 лет, наоборот, слишком дешевые.

Фото: Sokolov

Фото: Sokolov

Немаловажным для выбора фактором является и стоимость. Большинство молодых россиян (80%) готовы купить изделие по низкой цене: для 44% респондентов важен в первую очередь внешний вид украшения, для 27% — хорошее качество, а для 8% — какой посыл оно несет. Почти половина молодых людей (45%) заявили, что не купят украшения по стоимости ниже 500 руб.

Чем старше поколение, тем больше респондентов обращают внимание на качество изделия у недорогих украшений: среди миллениалов таких 52%, а среди поколения Х — 67%. Мнение, что хорошее качество не может быть у изделия с низкой ценой, чаще распространено среди людей среднего возраста (29%). Интересно, что почти трети (28%) мужчин от 44 до 59 лет важно знать, что на них дорогое украшение, поэтому они не приобретут изделие по низкой цене.

Нина Спиридонова

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