К новому учебному году в Сочи подготовят пищеблоки 68 школ

В 68 школах Сочи к новому учебному году пищеблоки подготовят в соответствии с требованиями СанПиН. В 48 пищеблоках уже проведена ревизия и очистка вентиляционных систем в производственных цехах, продолжается ремонт технологического оборудования, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

«Все решения направлены на повышение качества организации питания и соответствие помещений санитарным правилам и нормам. Работы уже завершены в школе №18. В настоящее время они проводятся в гимназии №1 и школе №55»,— рассказали в мэрии города.

В пищеблоках восьми образовательных учреждений выполнили сантехнические работы. Еще на четырех объектах отремонтировали электросистему. В трех случаях частично отремонтировали плитку пола и стен, покрасили стены.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram