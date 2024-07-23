Переехавший полицейского житель Башкирии приговорен к четырем годам колонии

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор жителю Федоровского района, признав его виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, он приговорен к четырем годам колонии общего режима. Суд также конфисковал автомобиль фигуранта уголовного дела в доход государства и удовлетворил требования полицейского о взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тыс. руб.

В апреле этого года мужчина управлял автомобилем Volvo S80 в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Его остановил сотрудник ДПС. При выяснении обстоятельств правонарушения водитель совершил разворот задним ходом. В этот момент полицейский попытался выдернуть ключ из замка зажигания, но, зацепившись рукой за дверь машины, упал, а фигурант уголовного дела переехал его и скрылся с места преступления. Здоровью полицейского причинен тяжкий вред. Подсудимый признал вину.

Майя Иванова

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