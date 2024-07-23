Уголовное дело экс-главы ПСК «Алюмастер» передано в Калининский райсуд Уфы

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношение директора и учредителя ООО «Производственно-строительная компания "Алюмастер"» Салавата Шахмухаметова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, бизнесмен обвиняется в неисполнении приговора или решения суда или иного судебного акта (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Ранее суды обязали «Алюмастер» выплатить более 10,7 млн руб. Для того чтобы не исполнять требования приставов, господин Шахмухаметов с февраля 2022 года по октябрь 2023 года рассчитывался с контрагентами не через счет компании, а через другой расчетный счет, тем самым скрыв более 14,5 млн руб.

Обвиняемый не признал вину.

По данным «СПАРК-Интерфакс», общая сумма текущих исполнительных производств в отношение ООО «ПСК "Алюмастер"» составляет 18,7 млн руб., из них 7,6 млн руб. приходится на налоги и сборы. Компания зарегистрирована в 2014 году в селе Иглино, занимается строительно-монтажными и ремонтными работами, а также благоустройством территорий. Общество являлось поставщиком в 11 госконтрактах на сумму 295 млн руб. В 2023 году выручка и прибыль ООО были нулевыми. С сентября 2023 года в отношение ПСК «Алюмастер» введена процедура наблюдения, заявлении о признании должника банкротом подало ООО «Вектор» из Оренбургской области. Всего в процедуре банкротства компании участвуют 11 кредиторов.

Идэль Гумеров

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