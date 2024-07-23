Открылся первый флагманский магазин Lime

В первом для российской марки одежды Lime флагманском магазине на Кузнецком Мосту 3 тыс. кв. м площади, концепцию пространства разработало испанское архитектурное бюро Castel. В основе идеи — связь «модного» прошлого и будущего здания. История здания неразрывно связана с миром моды с момента его строительства: в 1903 году оно было спроектировано архитектором Адольфом Эрихсоном для купца Алексея Михайлова и его Магазина сибирских и американских меховых товаров. В середине 1940-х годов здесь открылся Общесоюзный дом моделей одежды. Архитекторы полностью сохранили исторические фасад и декор, добавив в интерьер современные детали в стиле индустриального минимализма. Главные материалы — натуральный камень, бетон, дерево и металл. Декоративные элементы соединяют все пять этажей, гармонично соседствуя со старинной лепниной, колоннами и паркетом, который остался со времен Дома моделей. Пространство украшено инсталляциями из дерева и яркими керамическими скульптурами в виде аморфных форм. В магазине можно будет найти все три линии Lime: женскую, мужскую и детскую, в ближайшее время начнет работу мультифункциональное арт-пространство Gallery.

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Ирина Кириенко