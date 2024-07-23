Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам свыше 23,5 млн рублей

МВД по Башкирии за минувшие сутки зарегистрировало 45 сообщений о фактах мошенничества на общую сумму свыше 23,5 млн руб., сообщили в пресс-службе министерства.

Одной из пострадавших стала врач уфимской поликлиники. Как сообщила пострадавшая, в мессенджере она получила сообщение якобы от заместителя главврача, который сообщил, что с ней свяжутся сотрудники Центробанка и полиции. Последние, позвонив потерпевшей, убедили ее, что некие преступники пытаются оформить на ее имя кредиты, поэтому ей необходимо получить «встречный кредит» и положить обналиченные деньги на «безопасные счета». Пострадавшая перевела мошенникам свыше 3 млн руб., которые она получила в разных банках.

Венера Хисамова

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