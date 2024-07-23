На территории сочинской школы по инициативе детей разобьют ботанический сад

В Сочи построят ботанический сад на территории школы №49. Проект разработали ученики в рамках программы школьного инициативного бюджетирования. На реализацию выдели 1 млн руб., сообщает пресс-служба городской администрации.

Сад планируют открыть к новому учебному году. Сейчас ведется активная расчистка территории, закупают необходимые материалы и оборудование. В рамках проекта также благоустроят школьный двор.

В мэрии сообщили, что в программу внеурочной деятельности с 1 сентября планируется внедрить экологический курс. В рамках реализации проекта создадут интернет-ресурс «Экология глазами детей», введут рубрики экологического просвещения, подготовят для школьного телевидения тематические видеоролики.

Все 15 проектов, победивших в конкурсе инициативного бюджетирования, в Сочи реализуют до декабря.

Вячеслав Рыжков

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