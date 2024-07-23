Обустройство площадки под «Мотор Победы» к юбилею Уфы обошлось в 1,5 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (УКХиБ) подписало контракт с индивидуальным предпринимателем Иваном Никитиным на благоустройство территории возле стелы «Уфа — город трудовой доблести». По данным сайта госзакупок, контракт подписан по начальной цене 1,5 млн руб., на участие в электронном аукционе была подана одна заявка. Источник финансирования — городской бюджет.

По условиям контракта, господин Никитин должен обустроить площадки под установку авиадвигателя М-105ПФ времен Великой Отечественной войны и нефтяную качалку. В указанную сумму оценены корчевка пней, посадка деревьев и кустарников, разбор и установка бетонных бордюров, разработка грунта, укладка брусчатки. Также подрядчик обязан перенести грунтовые светильники и кабели, обустроить фундамент и постамент для установки нефтяной качалки, облицевать постамент гранитом. После благоустройства необходимо восстановить газон возле бордюров.

Как сообщал сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев, арт-объект «Мотор Победы» установлен в честь юбилея Уфы и 100-летия ОДК-УМПО. Кроме авиадвигателя и нефтекачалки планируется разместить элементы железнодорожной инфраструктуры и судовые якоря.

Иван Никитин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 29 сентября 2023 года. В 2024 году он заключил с учреждениями и службами Уфы и республики пять контрактов на 33,9 млн руб. В апреле Иван Никитин и УКХиБ заключили контракт на 19,7 млн руб. на благоустройство территории возле кинотеатра «Родина».

Идэль Гумеров

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