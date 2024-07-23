Башкирский язык, кумыс и куреш могут войти в реестр национального наследия

В реестр национального наследия Башкирии могут включить башкирский язык, кумыс и куреш. Проект соответствующего закона внесен в Курултай главой республики Радием Хабировым. Депутаты рассмотрят его осенью.

Как сообщила пресс-служба регионального парламента, документ разработан после дополнения Конституции Башкирии положением о сохранении памяти предков, преемственности и солидарности поколений. «Чтобы придать уникальным объектам охранный статус, предлагается включить их в государственный реестр национального наследия»,— отмечается в пресс-релизе.

В Конституцию Башкирии внесены особо охраняемые объекты, в числе которых заповедник «Шульган-Таш», природные парки «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мурадымовское ущелье», «Иремель», а также шиханы. Планируется установить такой же статус для других объектов и «уникальных продуктов и техники, определяющих богатейшую палитру национальной культуры республики»: национальных свадебных обрядов, кумыса, технологии изготовления башкирской юрты, традиционной борьбы куреш, башкирской песни и так далее. Башкирский язык будет взят под охрану как объект нематериального этнокультурного достояния. Процедуру внесения изменений в госреестр национального наследия определит республиканское правительство.

Принятие закона будет способствовать сохранению и популяризации уникальных объектов духовного, культурного, исторического и природного наследия, считают в Курултае.

Наталья Балыкова

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