Какие соглашения Москва подписала на «Иннопроме–2024»

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024» Москва договорилась о сотрудничестве с заводом «Микрон». Стороны создадут в ОЭЗ «Технополис Москва» испытательный центр электронной компонентной базы и испытательную лабораторию химических материалов для отечественной микроэлектроники. Предполагается, что потребителями станут предприятия фармацевтики, фотоники, отраслей автомобилестроения и беспилотных авиасистем, химической, железнодорожной, нефтегазовой и других сфер промышленности.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолия Гарбузова, в рамках сотрудничества с «Микроном» в ОЭЗ «Технополис Москва» также появятся лаборатория химического анализа сверхчистых материалов и центр коллективного пользования, который объединит бюро квалификации электронной компонентной базы. Планируется, что центр коллективного пользования расположится на площадке «Алабушево».

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал два соглашения с бизнесом о совокупных инвестициях в размере 2,3 млрд руб. В частности, при поддержке фонда столичная компания «Некс-Т» (бренд NexTouch) привлекла 800 млн руб. под 3% годовых на модернизацию производства, что позволит автоматизировать и существенно увеличить объемы выпуска интерактивных панелей и ЖК-дисплеев. Предприятие С.П. ГЕЛПИК вложит 1,5 млрд руб. в постройку нового промышленного объекта площадью 15 тыс. кв. м, на котором планируется изготавливать аппаратуру для рентгендиагностики.

Еще одно соглашение о сотрудничестве подписали Городское агентство управления инвестициями и Московский физико-технический институт — оно направлено на запуск и продвижение совместных проектов в целях развития научно-инновационной и исследовательской деятельности.