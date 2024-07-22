За ямы будет конкуренция

Суды отказали Управлению коммунального хозяйства и семи районным администрациям Уфы в отмене предписаний УФАС, по которым местные власти должны исключить из муниципальных заданий пункт о ямочном ремонте как противоречащий антимонопольному законодательству. По мнению ведомства, выдача муниципальных заданий учреждениям, подчиненным администрациям, ставит их в более выгодное положение по сравнению с другими субъектами, занимающимися дорожными подрядами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС и суды пришли к выводу, что ямы в Уфе должны ремонтировать по итогам торгов

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ УФАС и суды пришли к выводу, что ямы в Уфе должны ремонтировать по итогам торгов

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационную жалобу Управления коммунального хозяйства (УКХиБ) и семи районных администраций Уфы, признав законным решение и предписания УФАС по Башкирии. Ранее антимонопольный орган выявил нарушения контрактного законодательства в муниципальных заданиях, выдаваемых муниципальным бюджетным учреждениям (МБУ) на ремонт и содержание дорог. Ведомство и суды сочли, что для ямочного ремонта органы самоуправления должны были проводить конкурсы, вместо чего те давали преимущества МБУ при получении бюджетных субсидий.

В конце 2020 года антимонопольный орган предупредил администрации семи уфимских районов о нарушениях законодательства в муниципальных заданиях на 2020 год и на плановый период 2021/22 года. Согласно спорным документам, муниципальные учреждения, среди которых, например, Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений, Служба по благоустройству микрорайона Сипайлово, Служба по благоустройству Калининского района, должны были содержать дороги и дорожные сооружения за счет субсидий из бюджета. УФАС требовало от администраций отменить муниципальные задания, дающие преимущества подведомственным учреждениям при распределении подрядов на выполнение работ. Однако требования не были выполнены в установленный срок, что стало поводом для возбуждения антимонопольного дела.

По итогам его рассмотрения нарушения были выявлены также в действиях УКХиБ, которому вместе с районными властями было предписано внести изменения в муниципальное задание теперь уже на 2022-й и плановый период 2023/24 года, исключив из него работы по ямочному ремонту.

Также необходимо было подготовить изменения в бюджет города, а формирование муниципального задания на 2023-й и плановый период 2024/25 года должны были выполняться с учетом решения УФАС.

Не согласившись с позицией надзорного ведомства, районные администрации и УКХиБ обратились в суд с требованием отменить решение и предписания, доводы истцов поддержала мэрия. Суд первой инстанции отклонил заявление, указав, в частности, что администрации имели возможность внести изменения в муниципальные задания, хоть те и утверждали обратное. Кроме того, суд отклонил довод о невозможности проведения конкурсных процедур — в качестве доказательства обратного были приведены организованные самими истцами закупки на ямочный ремонт.

Доказывая невозможность исполнить предписания УФАС, в апелляционной инстанции истцы ссылались на то, что изменение муниципального задания не предусмотрено порядком его формирования. Неисполнимым называлось и требование надзора о подготовке проекта изменений в бюджет города.

Апеллянты также отмечали, что исключение ямочного ремонта из муниципального задания может привести к невозможности содержать дороги в бесперебойном режиме, дополнительным расходам бюджета, недополучению субсидий, угрозам прекращения деятельности МБУ и массовым увольнениям их работников. Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены решения УФАС, в связи с чем районные администрации и УКХиБ вынуждены были подать кассационную жалобу.

В жалобе заявители утверждали, что органы местного самоуправления вправе самостоятельно определять способ решения местных вопросов, а не обязаны это делать лишь посредством закупочных процедур. Однако арбитражный суд Уральского округа счел доводы несостоятельными и пришел к выводу, что суды сделали верное заключение об обязательном применении закона «О контрактной системе» в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд при использовании бюджетных средств.

В мэрии Уфы к моменту публикации не ответили «Ъ-Уфа» о согласии или несогласии с постановлением кассационной инстанции.

Руководитель практики ТМТ и антимонопольного регулирования юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Вадим Кузьмин считает исход судебных разбирательств очередным подтверждением позиции антимонопольных органов о недопустимости включения в государственные (муниципальные) задания подведомственных организаций работ и услуг, рынок которых является конкурентным.

«Подобная практика уже давно признается нарушением на уровне решений центрального аппарата ФАС России. Более того, именно из-за большого количества аналогичных случаев ФАС инициировала запрет на создание унитарных предприятий на конкурентных рынках с возможностью ликвидации существующих по иску антимонопольного органа»,— отметил юрист.

По мнению господина Кузьмина, увеличение случаев реализации муниципальных нужд без конкурсов, а с помощью составления муниципальных заданий и финансирования их за счет бюджетных субсидий может привести и к запрету на создание бюджетных учреждений с видами деятельности, рынок которых является конкурентным.

Идэль Гумеров