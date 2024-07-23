Мистер мускус
Новые летние ароматы
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новых ароматах с самой коммерческой и универсальной нотой — нотой мускуса.
Фото: из архива пресс-служб
Мускусные ароматы обладают довольно изменчивым звучанием: они могут казаться легкими, свежими и чистыми в одной интерпретации, землистыми и древесными — в другой, пряными, насыщенными — в третьей. Именно это свойство делает мускусы такими важными в составе любого аромата, как своего рода катализатор, преобразующий парфюм так, что он по-разному раскрывается на коже каждого человека. Коллекцию мускусных парфюмов стоит время от времени пополнять и к ним возвращаться — хитрость в том, что они могут зазвучать вдруг по-новому, как будто открываясь с неожиданной стороны.