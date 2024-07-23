Мистер мускус

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новых ароматах с самой коммерческой и универсальной нотой — нотой мускуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива пресс-служб Фото: из архива пресс-служб

Мускусные ароматы обладают довольно изменчивым звучанием: они могут казаться легкими, свежими и чистыми в одной интерпретации, землистыми и древесными — в другой, пряными, насыщенными — в третьей. Именно это свойство делает мускусы такими важными в составе любого аромата, как своего рода катализатор, преобразующий парфюм так, что он по-разному раскрывается на коже каждого человека. Коллекцию мускусных парфюмов стоит время от времени пополнять и к ним возвращаться — хитрость в том, что они могут зазвучать вдруг по-новому, как будто открываясь с неожиданной стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Clive Christian, духи E Cashemere Musk (группа древесные пряные ароматы)

Ноты: бергамот, имбирь, розовый перец, сычуанский перец, красный апельсин, цветочные ноты, кашмеран, зеленые листья, египетский жасмин, амброксан, мускус, гваяк. Фото: Clive Christian Moresque, парфюмерная вода Rand Rose, коллекция Art of blend (группа восточные цветочные ароматы)

Ноты: ананас, мандарин и бергамот; средние ноты: дамасская роза, ирис, иланг-иланг, жасмин, ваниль, древесные ноты, амбра, пачули, мускус, уд. Фото: Moresque HFC, парфюмерная вода SunMusk (группа цветочные древесно-мускусные ароматы)

Ноты: сливовое дерево, бергамот, розовый перец, белая далия, нероли, белый мускус, серая амбра, зола, древесные ноты. Фото: HFC Atelier des Ors, парфюмерная вода Villa Primerose из коллекции Memory Lane

Ноты: груша, розовый перец, кардамон, роза, амбретта, ирис, мускус, янтарь, кожа. 27 87, парфюмерная вода Per Se (группа цветочные древесно-мускусные ароматы)

Ноты: альдегиды, лист фиалки, черный и белый перец, корень ириса, бамбук, цветы, корень ангелики, мускус, амбретта. Chanel, парфюмированная вода N°5 L’EAU, лимитированное издание.

Ноты: альдегиды, лайм, апельсин, мандарин, лимон, бергамот, нероли, майская роза, иланг-иланг, жасмин, кедр, белый мускус, корень ириса, ваниль. Фото: из архива пресс-служб Следующая фотография 1 / 6 Clive Christian, духи E Cashemere Musk (группа древесные пряные ароматы)

Ноты: бергамот, имбирь, розовый перец, сычуанский перец, красный апельсин, цветочные ноты, кашмеран, зеленые листья, египетский жасмин, амброксан, мускус, гваяк. Фото: Clive Christian Moresque, парфюмерная вода Rand Rose, коллекция Art of blend (группа восточные цветочные ароматы)

Ноты: ананас, мандарин и бергамот; средние ноты: дамасская роза, ирис, иланг-иланг, жасмин, ваниль, древесные ноты, амбра, пачули, мускус, уд. Фото: Moresque HFC, парфюмерная вода SunMusk (группа цветочные древесно-мускусные ароматы)

Ноты: сливовое дерево, бергамот, розовый перец, белая далия, нероли, белый мускус, серая амбра, зола, древесные ноты. Фото: HFC Atelier des Ors, парфюмерная вода Villa Primerose из коллекции Memory Lane

Ноты: груша, розовый перец, кардамон, роза, амбретта, ирис, мускус, янтарь, кожа. 27 87, парфюмерная вода Per Se (группа цветочные древесно-мускусные ароматы)

Ноты: альдегиды, лист фиалки, черный и белый перец, корень ириса, бамбук, цветы, корень ангелики, мускус, амбретта. Chanel, парфюмированная вода N°5 L’EAU, лимитированное издание.

Ноты: альдегиды, лайм, апельсин, мандарин, лимон, бергамот, нероли, майская роза, иланг-иланг, жасмин, кедр, белый мускус, корень ириса, ваниль. Фото: из архива пресс-служб

Ирина Кириенко