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Коммерсантъ FM
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Мистер мускус

Новые летние ароматы

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новых ароматах с самой коммерческой и универсальной нотой — нотой мускуса.

Фото: из архива пресс-служб

Фото: из архива пресс-служб

Мускусные ароматы обладают довольно изменчивым звучанием: они могут казаться легкими, свежими и чистыми в одной интерпретации, землистыми и древесными — в другой, пряными, насыщенными — в третьей. Именно это свойство делает мускусы такими важными в составе любого аромата, как своего рода катализатор, преобразующий парфюм так, что он по-разному раскрывается на коже каждого человека. Коллекцию мускусных парфюмов стоит время от времени пополнять и к ним возвращаться — хитрость в том, что они могут зазвучать вдруг по-новому, как будто открываясь с неожиданной стороны.

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&lt;b>Clive Christian, духи E Cashemere Musk &lt;/b> (группа древесные пряные ароматы)&lt;br>Ноты: бергамот, имбирь, розовый перец, сычуанский перец, красный апельсин, цветочные ноты, кашмеран, зеленые листья, египетский жасмин, амброксан, мускус, гваяк.

Clive Christian, духи E Cashemere Musk (группа древесные пряные ароматы)
Ноты: бергамот, имбирь, розовый перец, сычуанский перец, красный апельсин, цветочные ноты, кашмеран, зеленые листья, египетский жасмин, амброксан, мускус, гваяк.

Фото: Clive Christian

&lt;b>Moresque, парфюмерная вода Rand Rose, коллекция Art of blend&lt;/b> (группа восточные цветочные ароматы)&lt;br>Ноты: ананас, мандарин и бергамот; средние ноты: дамасская роза, ирис, иланг-иланг, жасмин, ваниль, древесные ноты, амбра, пачули, мускус, уд.

Moresque, парфюмерная вода Rand Rose, коллекция Art of blend (группа восточные цветочные ароматы)
Ноты: ананас, мандарин и бергамот; средние ноты: дамасская роза, ирис, иланг-иланг, жасмин, ваниль, древесные ноты, амбра, пачули, мускус, уд.

Фото: Moresque

&lt;b>HFC, парфюмерная вода SunMusk&lt;/b> (группа цветочные древесно-мускусные ароматы)&lt;br>Ноты: сливовое дерево, бергамот, розовый перец, белая далия, нероли, белый мускус, серая амбра, зола, древесные ноты.

HFC, парфюмерная вода SunMusk (группа цветочные древесно-мускусные ароматы)
Ноты: сливовое дерево, бергамот, розовый перец, белая далия, нероли, белый мускус, серая амбра, зола, древесные ноты.

Фото: HFC

&lt;b>Atelier des Ors, парфюмерная вода Villa Primerose из коллекции Memory Lane&lt;/b>&lt;br>Ноты: груша, розовый перец, кардамон, роза, амбретта, ирис, мускус, янтарь, кожа.

Atelier des Ors, парфюмерная вода Villa Primerose из коллекции Memory Lane
Ноты: груша, розовый перец, кардамон, роза, амбретта, ирис, мускус, янтарь, кожа.

27 87, парфюмерная вода Per Se (группа цветочные древесно-мускусные ароматы)&lt;br>Ноты: альдегиды, лист фиалки, черный и белый перец, корень ириса, бамбук, цветы, корень ангелики, мускус, амбретта.

27 87, парфюмерная вода Per Se (группа цветочные древесно-мускусные ароматы)
Ноты: альдегиды, лист фиалки, черный и белый перец, корень ириса, бамбук, цветы, корень ангелики, мускус, амбретта.

&lt;b>Chanel, парфюмированная вода N°5 L’EAU, лимитированное издание.&lt;/b>&lt;br>Ноты: альдегиды, лайм, апельсин, мандарин, лимон, бергамот, нероли, майская роза, иланг-иланг, жасмин, кедр, белый мускус, корень ириса, ваниль.

Chanel, парфюмированная вода N°5 L’EAU, лимитированное издание.
Ноты: альдегиды, лайм, апельсин, мандарин, лимон, бергамот, нероли, майская роза, иланг-иланг, жасмин, кедр, белый мускус, корень ириса, ваниль.

Фото: из архива пресс-служб

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Clive Christian, духи E Cashemere Musk (группа древесные пряные ароматы)
Ноты: бергамот, имбирь, розовый перец, сычуанский перец, красный апельсин, цветочные ноты, кашмеран, зеленые листья, египетский жасмин, амброксан, мускус, гваяк.

Фото: Clive Christian

Moresque, парфюмерная вода Rand Rose, коллекция Art of blend (группа восточные цветочные ароматы)
Ноты: ананас, мандарин и бергамот; средние ноты: дамасская роза, ирис, иланг-иланг, жасмин, ваниль, древесные ноты, амбра, пачули, мускус, уд.

Фото: Moresque

HFC, парфюмерная вода SunMusk (группа цветочные древесно-мускусные ароматы)
Ноты: сливовое дерево, бергамот, розовый перец, белая далия, нероли, белый мускус, серая амбра, зола, древесные ноты.

Фото: HFC

Atelier des Ors, парфюмерная вода Villa Primerose из коллекции Memory Lane
Ноты: груша, розовый перец, кардамон, роза, амбретта, ирис, мускус, янтарь, кожа.

27 87, парфюмерная вода Per Se (группа цветочные древесно-мускусные ароматы)
Ноты: альдегиды, лист фиалки, черный и белый перец, корень ириса, бамбук, цветы, корень ангелики, мускус, амбретта.

Chanel, парфюмированная вода N°5 L’EAU, лимитированное издание.
Ноты: альдегиды, лайм, апельсин, мандарин, лимон, бергамот, нероли, майская роза, иланг-иланг, жасмин, кедр, белый мускус, корень ириса, ваниль.

Фото: из архива пресс-служб

Ирина Кириенко

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