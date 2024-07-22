В Сочи осудят скрывавшегося виновника ДТП из Перми

В Сочи завершено расследование дела о ДТП, произошедшем в декабре прошлого года. Виновнику грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба городского УВД.

Сочинские следователи направили в суд уголовное дело против 40-летнего мужчины из Перми, обвиняемого в ДТП. 18 декабря прошлого года на улице Донской подозреваемый, управляя автомобилем «Мерседес», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Дастер».

В результате аварии водитель французского кроссовера получил тяжелые травмы. Обвиняемый знал о возбужденном против него уголовном деле и скрывался от следствия.

Информация о его розыске активно распространялась в СМИ и социальных сетях. Благодаря сообщению от граждан мужчину удалось задержать в Центральном районе Сочи.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью) уже передали в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Мария Удовик

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