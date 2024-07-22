В Ульяновске за полчаса выпала почти половина месячной нормы осадков

В Ульяновске в понедельник за 27 минут выпало 24 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы осадков. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин.

Ливневая канализация сразу не может поглотить такой объем воды, поэтому на отдельных участках произошло подтопление территории. Коммунальщики в усиленном режиме прочищают городские ливневки. Штатные бригады ливневщиков усилены дорожными рабочими.

Наиболее сложная обстановка сохраняется на ул. Локомотивной, Камышинской, Рябикова, Ефремова, Отрадной, Ростовской.

Андрей Сазонов