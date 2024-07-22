В Самаре возбудили уголовное дело по факту столкновения речного судна и катера

Центральное МСУТ СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает ведомство.

По версии следствия, вблизи острова Зелененький на расстоянии около 500 м от берега столкнулись катер Brunswick и теплоход Валдай 45Р, который перевозил пассажиров. Судоводитель и четверо пассажиров катера получили травмы. Пассажиры теплохода не пострадали. Ситуация произошла в субботу, 20 июля.

Расследование дела находится на контроле руководства следственного управления.

Руфия Кутляева