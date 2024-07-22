Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре возбудили уголовное дело по факту столкновения речного судна и катера

Центральное МСУТ СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает ведомство.

По версии следствия, вблизи острова Зелененький на расстоянии около 500 м от берега столкнулись катер Brunswick и теплоход Валдай 45Р, который перевозил пассажиров. Судоводитель и четверо пассажиров катера получили травмы. Пассажиры теплохода не пострадали. Ситуация произошла в субботу, 20 июля.

Расследование дела находится на контроле руководства следственного управления.

Руфия Кутляева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...