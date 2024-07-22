Резервные мощности водоснабжения на 70% увеличат в Сочи

Модернизация водопроводной насосной станции «Бытха» в Сочи обеспечит увеличение резервных мощностей водоснабжения на 70% для двух высокогорных зон Хостинского района, где проживает около 50 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

В рамках реконструкции на территории ВНС введут в эксплуатацию резервуар чистой питьевой воды объемом 2 тыс. куб. м, который ранее не использовался. Сейчас на станции работают два резервуара емкостью по 1,5 тыс. куб. м каждый, но из-за активного строительства и развития инфраструктуры района потребуются дополнительные мощности.

После завершения модернизации запасы питьевой воды в районе вырастут почти в два раза. Это повысит устойчивость местных систем водоснабжения, особенно в зонах с высоким потреблением, включая улицы Бытха, Возрождения и многие другие. Специалисты планируют, что обновленный резервуар начнет функционировать к сентябрю 2024 года.

Мария Удовик

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