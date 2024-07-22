В Оренбурге суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Суд признал виновной 39-летнюю жительницу Оренбурга в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере). Ей назначили два года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По данным ведомства, подсудимая с 2016 года по 2017 года заключила со своей знакомой договоры на оказание юридических услуг для продажи арестованных судебными приставами квартир по цене ниже их рыночной стоимости. Но взятые на себя обязательства в полном объеме она не выполнила. За совершение указанных действий обвиняемая получила более пяти млн руб.

Руфия Кутляева