Реконструкцию кабельной ЛЭП завершают в Хостинском районе Сочи

Сочинские энергетики находятся на последнем этапе реконструкции 70-метрового участка кабельной линии электропередачи на улице Бытха, 36. Работы завершат до 20:00 22 июля, сообщает МЦУ Сочи.

Реконструкция заменяет линию, введенную в эксплуатацию 55 лет назад, которая больше не отвечает современным техническим требованиям. Новая схема прокладки кабеля сократила его длину почти вдвое, а пропускную способность увеличила втрое. На время работ потребителей обеспечивают электроэнергией с помощью мобильного дизельного генератора.

В начале 2024 года энергетики провели капитальный ремонт на соседнем участке кабельной линии. Дальнейшие этапы реконструкции, направленные на улучшение энергосистемы в будущем, специалисты уже запланировали.

Мария Удовик

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