Из Сочи в Туапсе морским крестным ходом доставили мощи Александра Невского

Морской крестный ход доставил из Сочи в Туапсе мощи святого благоверного великого князя Александра Невского и святого равноапостольного великого князя Владимира. Прикоснуться к святыням жители могли в Крестовоздвиженском храме Туапсе, рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Далее, уточнили в администрации, православные реликвии отправятся морем в Феодосию, Ялту, Севастополь. В пресс-службе напомнили, что морские крестные ходы в честь святых правителей Руси проводятся по городам черноморского побережья с 2014 года.

В Сочи мощи ранее прибыли также морским крестным ходом. Святыни привезли из воинского храма Пскова. Мощи в храмах курорта выставляли 20 и 21 июля. Вечером в воскресенье мощи отправили в Туапсе.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram