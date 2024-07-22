На Красной Поляне открывают две новые экотропы

На курорте Красная Поляна в горах Сочи открывают две новые экотропы. В понедельник, 22 июля, заработали маршруты №17 — Озеро Айсберг и №18 — Три курорта (до перевала «Седой»), сообщается в официальном Telegram-канале горного курорта.

В сообщении отмечается, что тропы повышенной сложности. Для прогулки по ним обязательным условием является сопровождение гида.

«В Центрах "Чем заняться" и онлайн на сайте можно забронировать прогулки по экотропам в сопровождении профессиональных гидов, блестяще знающих окрестности курорта и их историю, а также записаться на бесплатную обзорную экскурсию по курорту. Вы сможете наслаждаться активными прогулками и невероятными видами»,— анонсировали на Красной Поляне.

Вячеслав Рыжков

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