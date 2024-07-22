В Башкирии обновили инструкцию по лицензированию медицинской деятельности

Министерство здравоохранения Башкирии внесло изменения в «Пошаговую инструкцию по подготовке документов для получения лицензии на медицинскую деятельность» в связи с принятием новых федеральных нормативно-правовых актов, сообщается на Инвестиционном портале республики.

Так, принятая законодательством в 2022 году отмена оплаты госпошлины за предоставление лицензии на медицинскую деятельность продлится до 2029 года, рассказала начальник отдела лицензирования минздрава региона Эльвира Тахаутдинова. Кроме того, лицензиатам необходимо загружать сведения об организации и своих специалистах в федеральные реестры медорганизаций и медработников, что избавит их от необходимости представлять для лицензирования описи и копии этих документов.

Благодаря пошаговой инструкции соискатели лицензии и лицензиаты могут самостоятельно, без консультации специалистов, подготовить и загрузить на Единый федеральный портал государственных услуг заявление и пакет документов для получения медицинской деятельности. Первичное оформление лицензии на медицинскую деятельность занимает 15 дней, повторное — 10 дней.

Майя Иванова

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