Двоих уфимцев осудили за сбыт наркотиков

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор двум местным жителям за незаконный сбыт наркотиков, совершенный организованной группой, и покушение на него (ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Подсудимым назначили наказание в виде 10 лет и 10 месяцев и 11 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что осужденные в октябре 2023 года состояли в преступной группе и выполняли функции курьеров-закладчиков. Так, через мессенджер они получали от поставщика координаты, где находятся наркотики для ее реализации в городе. У них изъяли 14 свертков.

Венера Хисамова

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