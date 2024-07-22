В Оренбуржье ударившая в жилой дом молния стала причиной пожара

Сегодня в полночь, 22 июля, в селе Большой Сурмет Оренбургской области молния ударила в жилой дом на ул. Фомина, в результате этого начался пожар в коридоре. Об этом сообщает МЧС Оренбуржья.

В результате возгорания повреждены деревянные стены, перекрытие и металлическая кровля. Общая площадь пожара составила 96 кв. м.

Пострадала одна из жителей дома — пенсионерка 1960 года рождения. Ее доставили в в Абдулинскую городскую больницу с ожогами.

Руфия Кутляева